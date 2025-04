Portogallo "porta d'accesso per IA" con più grande data center in Ue Sines (Portogallo), 4 apr. (askanews) - È stato inaugurato il primo edificio del progetto "Campus Europeu" in Portogallo, che a breve sarà il più grande data center d'Europa. "Il Portogallo ha l'opportunità di diventare la porta d'accesso per l'IA in Europa", ha dichiarato Omer Wilson, CEO di Start Campus. "Questo rappresenterà il più grande campus di data center d'Europa una volta che avremo completato la costruzione. Investiremo solo nella costruzione, oltre 8,5 miliardi di euro in questo campus", ha spiegato Omer Wilson, CEO di Start Campus. "Il Portogallo ha l'opportunità di diventare la porta d'accesso per l'IA in Europa. Quindi ora più che mai, il Portogallo e l'Europa devono prendere le decisioni giuste e assumere un ruolo guida nell'economia digitale globale", ha aggiunto.