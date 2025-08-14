Ponte Morandi, parenti vittime: no polemiche su assenza ministri Genova, 14 ago. (askanews) - "Noi non vogliamo fare polemica politica perché siamo equidistanti, abbiamo sempre lavorato con tutti i governi che abbiamo avuto in questi anni. Vogliamo solo pungolare tutti all'attenzione. Non solo chi ci governa ma tutti i partiti che sono in Parlamento devono impegnarsi perché la sicurezza su tutti i fronti sia assolutamente garantita. Una presenza maggiore di rappresentanti del governo sarebbe stata certamente gradita. Noi abbiamo invitato sempre tutti e lo faremo sempre. Invitiamo i politici perché vogliamo ricordargli che qui è avvenuto una cosa drammatica e che loro devono lavorare perché non avvenga più". Lo ha detto ad Askanews la presidente del comitato dei parenti delle 43 vittime del crollo del ponte Morandi, Egle Possetti, commentando l'assenza di ministri alla cerimonia di commemorazione per il settimo anniversario del disastro.