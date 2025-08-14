Ponte Morandi, parenti vittime: ci aspettiamo delle condanne Genova, 14 ago. (askanews) - "Dal processo ci aspettiamo delle condanne perché gli eventi che sono avvenuti sono gravissimi. Le richieste credo che saranno in linea con quello che è stato il lavoro fatto dalla procura, dagli inquirenti. È una sconfitta comunque per tutti noi perché se ci sono delle condanne sono stati commessi dei reati e qualcosa non ha funzionato prima". Lo ha detto ad Askanews la presidente del comitato dei parenti delle 43 vittime del crollo del ponte Morandi, Egle Possetti, a margine della cerimonia di commemorazione per il settimo anniversario del disastro. "Per questo - ha aggiunto Possetti - pungoliamo non solo il governo ma tutti coloro che sono in Parlamento perché ci sia l'attenzione sempre alta. Quello che è accaduto alle nostre famiglie deve essere uno spartiacque: le cose devono cambiare, i controlli vanno fatti e certe manutenzioni devono essere tassative, per noi ha un significato la sicurezza".