"Pompei Z": zombie, G7, clima, film post-apocalittico girato con l'IA Roma, 20 mag. (askanews) - È interamente girato con l'IA, "Pompei Z", film ancora in fase di lavorazione, un thriller post-apocalittico con la regia artistica e tecnica di Andrea Biglione (Almeno tu nell'universo; N.E.E.T.), la produzione italiana di Roberto Bessi (Ladyhawke, Wonderwell, Sultana's dream, Le seduttrici - A good woman) e di Alessandro Torrisi di Kalicon, azienda italiana specializzata in effetti visivi. Uscirà nelle sale nel 2026, scritto e sceneggiato dagli stessi Biglione e Bessi, è realizzato in 4K e gli attori, ancora da svelare, reciteranno sullo schermo grazie a degli avatar AI con i loro connotati. Il film racconta di un improvviso terremoto sotto i Campi Flegrei che squarcia Pompei durante un vertice del G7 sul clima, scatenando un contagio di zombie trasmesso in diretta streaming... Governi rovesciati in poche ore, epidemia che dilaga..., i militari prendono in considerazione un ultimo tentativo di "sanificazione" nucleare del sito archeologico, mettendo la stessa Pompei sull'orlo dell'annientamento atomico. "È una perfetta fusione di narrazione e alta tecnologia - ha spiegato il regista - dove l'apocalisse diventa uno specchio per le nostre verità più oscure".