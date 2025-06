Polonia, vince il sovranista Nawrocki, Tusk: chiederò la fiducia Varsavia, 3 giu. (askanews) - Affluenza record per il secondo turno delle elezioni presidenziali in Polonia. Gli elettori polacchi hanno scelto Karol Nawrocki, sovranista, candidato del partito Diritto e Giustizia (PiS) del presidente uscente Andrzej Duda, sconfitto Rafal Trzaskowski, sindaco europeista di Varsavia che era il candidato della coalizione di governo di Donald Tusk. Una vittoria sul filo per quasi il 51% contro poco più del 49%. "Salveremo la Polonia - ha detto il vincitore Nawrocki - non permetteremo a Donald Tusk di avere il monopolio del potere. Un cattivo governo che non si cura delle finanze pubbliche e ci priva dei grandi sogni e delle nostre aspirazioni". Dopo il risultato, il primo ministro polacco Donald Tusk ha dichiarato che chiederà un voto di fiducia in Parlamento: "Voglio che tutti vedano, compresi i nostri oppositori, in patria e all'estero, che siamo pronti per questa situazione, che comprendiamo la gravità del momento, ma che non abbiamo intenzione di fare un passo indietro", ha sottolineato il premier in un discorso alla tv nazionale. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump h fatto le sue congratulazioni al candidato dell'opposizione polacca, definendolo suo "alleato". "Il leale alleato di Trump vince in Polonia, sconvolgendo tutta l'Europa. Congratulazioni Polonia, avete scelto un vincitore!", ha scritto su Truth Social.