Polizia: "Arrestato 40enne tedesco, unico autore" incidente Mannheim Mannheim (Germania), 3 mar. (askanews) - Un portavoce della polizia di Mannheim ha dichiarato che c'è un un "unico autore" dell'incidente, che ha visto un'auto investire la folla in una zona pedonale della città situata nel sud-ovest della Germania; almeno due persone sono state uccise, un uomo e una donna, mentre diverse altre sono rimaste ferite, alcune in modo grave. La persona arrestata è un uomo tedesco di 40 anni. "Noi, la polizia di Mannheim, gli investigatori, riteniamo a questo punto dell'indagine che ci sia stato un unico colpevole. Riteniamo pertanto anche che non vi sia più alcun pericolo per la popolazione".