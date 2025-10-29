Mercoledì 29 Ottobre 2025

Profeti di sventura

Raffaele Marmo
Video

Viktor Orbàn arriva a Palazzo Chigi, il flashmob di protesta di +Europa, con Magi

29 ott 2025
29 ott 2025
(Agenzia Vista) Roma, 28 ottobre 2025 Il primo ministro dell'Ungheria Viktor Orbàn è arrivato a Palazzo Chigi per incontrare la premier Giorgia Meloni. Per contestare il premier ungherese e le sue posizioni antieuropeiste, Riccardo Magi e altri esponenti di +Europa hanno fatto un flashmob davanti a Palazzo Chigi esponenti cartelli con scritte come "Mettiamo il veto a Orbàn", "Dittatore con i soldi nostri", "You are not welcome". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

