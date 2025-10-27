Lunedì 27 Ottobre 2025

La lentezza della giustizia

Gabriele Canè
La lentezza della giustizia
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Tudor esoneratoUragano MelissaInfluenza 2025-26Truffa pedaggio autostradeUcraina Russia
Acquista il giornale
PoliticaValditara: clamorosa fake news stop all'educazione sessuale a scuola
27 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Politica
  4. Valditara: clamorosa fake news stop all'educazione sessuale a scuola

Valditara: clamorosa fake news stop all'educazione sessuale a scuola

Valditara: clamorosa fake news stop all'educazione sessuale a scuola

Milano, 27 ott. (askanews) - "È una clamorosa fake news ed è gravissimo che le opposizioni abbiano dato una visione distorta del disegno di legge, che hanno letto forse in modo frettoloso e mi fermo qua. L'educazione sessuale non è assolutamente vietata e sull'educazione affettiva abbiamo fatto più di quello che hanno fatto i governi di sinistra. Peraltro nei nuovi programmi scolastici abbiamo inserito anche l'educare all'empatia. Abbiamo anche messo risorse per formare i docenti sull'educare al rispetto". Lo ha affermato il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, a margine della presentazione del suo libro a Milano. "Diverso il tema dell'identità e della fluidità di genere che sono tematiche complesse e riteniamo che i bambini non debbano avere confusione in testa. Questi argomenti verranno trattati col consenso informato".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

In evidenza

Il Piacere della Lettura - Intervista ad Antonella Mollicone

Il Piacere della Lettura - Intervista ad Antonella Mollicone

La scrittrice Antonella Mollicone, ospite del vodcast Il Piacere della Lettura, racconta il suo ultimo romanzo "La femminanza” dove...

Guarda il video