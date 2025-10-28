Lunedì 27 Ottobre 2025

Ucraina, Parolin: serve ruolo decisivo di Europa, Cina e Usa per pace
28 ott 2025
Ucraina, Parolin: serve ruolo decisivo di Europa, Cina e Usa per pace

Milano, 28 ott. (askanews) - "Speriamo che l'Europa, in riferimento anche a quanto ha detto da Orban ieri, assuma un ruolo sempre di maggior protagonismo per la pace. E credo che anche la Cina abbia qualcosa da dire. Credo che serva anche il coinvolgimento dell'America. Anche la presenza di Trump in Estremo Oriente credo sia significativa per parlare di questo tema". Lo ha detto il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, sugli sviluppi di pace in Ucraina, a margine del convegno "La ricerca per la cura. 40 anni di istituto di ricovero e cura a carattere scientifico" promosso dall'Ospedale pediatrico Bambino Gesù a San Paolo fuori le Mura a Roma. "Credo che serva un grande coinvolgimento di tutta la comunità internazionale perché si possa arrivare a fare qualche passo per pace", ha aggiunto Parolin. "Credo che qualche negoziato sia in corso magari non pubblico e non a conoscenza", ha concluso Parolin.

