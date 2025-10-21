Tifosi Napoli, Tajani: seguiamo, sarà allontanato chi senza biglietto

Martedì 21 Ottobre 2025

Matteo Massi
PoliticaTifosi Napoli, Tajani: seguiamo, sarà allontanato chi senza biglietto
21 ott 2025
Roma, 21 ott. (askanews) - "Stiamo seguendo" il caso dei 180 tifosi del Napoli fermati a Eindhoven per controlli prima della partita di calcio di stasera, "ci sono funzionari della nostra ambasciata all'Aja, sta andando anche l'ambasciatore, ci sono cinque funzionari della Digos. Stiamo seguendo i fatti. Abbiamo anche diffuso il numero del telefono della nostra ambasciata, tutti coloro che fossero interessati o abbiano parenti coinvolti possono avere notizie dirette". Lo ha detto il leader di Fi e ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando a margine di una conferenza stampa a Montecitorio. "Chi non ha il biglietto verrà allontanato, mentre chi ha i biglietti dovrebbe andare a vedere la partita", ha sottolineato.

© Riproduzione riservata