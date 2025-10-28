Martedì 28 Ottobre 2025

Guerra alla droga

Carmine Pinto
Guerra alla droga
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Uragano Melissa liveSpalletti JuventusFrancesca BarraIsraele Gaza
Acquista il giornale
Politica"The Saving and Investments Union", la conferenza di Ania dedicata al risparmio
28 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Politica
  4. "The Saving and Investments Union", la conferenza di Ania dedicata al risparmio

"The Saving and Investments Union", la conferenza di Ania dedicata al risparmio

"The Saving and Investments Union", la conferenza di Ania dedicata al risparmio

(Agenzia Vista) Roma, 28 ottobre 2025 Si è tenuto a Roma presso Palazzo Taverna, si è svolto l’evento internazionale dell’Ania dedicato all’Unione del Risparmio e degli Investimenti, che ha visto la partecipazione di rappresentanti del Governo, istituzioni europee e vertici del settore finanziario. "Il Mercato Unico del Risparmio e degli Investimenti è un tema fondamentale per irrobustire la struttura socio-economica dell'Europa. Il nostro ruolo è fondamentale, perché noi siamo raccoglitori di risparmio paziente e a lungo termine, con livelli di rischio contenuti, ritorni adeguati e durate molto lunghe nel tempo. Siamo il profilo ideale per finanziare investimenti infrastrutturali, di cui l'Europa ha un bisogno estremo in questo periodo di grande difficoltà internazionale. Crediamo di essere centrali e rivendichiamo questo ruolo. Il convegno di oggi dimostra che vogliamo giocare un ruolo molto importante per aiutare il nostro continente a raccogliere risparmio e canalizzarlo verso investimenti infrastrutturali che fanno molto bene all'Europa" così il presidente di Ania Liverani, a margine dell'evento. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

In evidenza

Il Piacere della Lettura - Intervista ad Antonella Mollicone

Il Piacere della Lettura - Intervista ad Antonella Mollicone

La scrittrice Antonella Mollicone, ospite del vodcast Il Piacere della Lettura, racconta il suo ultimo romanzo "La femminanza” dove...

Guarda il video