Venerdì 24 Ottobre 2025

24 ott 2025
Tajani: Rapporto solido con gli Usa, ma non di sottomissione

Milano, 24 ott. (askanews) - Gli Usa sono il nostro principale alleato chiunque sia il loro presidente. La nuova amministrazione americana guarda con grande attenzione e simpatiaall'Italia, perché è un governo stabile e c'è un premier che interessa per il modus operandi. Avere un rapporto solido con gli Stati Uniti non significa essere sottomessi". Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani, nel corso della sua intervista odierna con il giornalista Nicola Porro all'evento dell'Anpit presso Casa Valadier a Roma.

© Riproduzione riservata

