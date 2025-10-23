Tajani accoglie studenti di Gaza a Ciampino: Obiettivo è formare futura classe dirigente palestinese

Giovedì 23 Ottobre 2025

Pierfrancesco De Robertis
Politica
23 ott 2025
(Agenzia Vista) Roma, 23 ottobre 2025 "Oggi l’Italia “ha aperto un altro corridoio universitario il cui obiettivo è formare la futura classe dirigente palestinese”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, nel corso di un punto stampa con i giornalisti prima dell’arrivo all’aeroporto militare Roma Ciampino di un volo speciale della Guardia di Finanza, decollato da Amman, in Giordania, che ha portato in Italia 49 ricercatori palestinesi e 16 persone per ricongiungimento familiare. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

