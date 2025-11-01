Mercoledì 29 Ottobre 2025

Bruno Vespa
Video
Separazione carriere, Grosso (Comitato No): "Siamo gruppo di cittadini contro riforma sbagliata"
1 nov 2025
Separazione carriere, Grosso (Comitato No): "Siamo gruppo di cittadini contro riforma sbagliata"

(Agenzia Vista) Roma, 31 ottobre 2025 "Credo profondamente che questa sia e debba essere la battaglia dei cittadini contro una riforma costituzionale sbagliata e non possa diventare la battaglia dei magistrati contro il Governo o contro la maggioranza politica. Forse è il Governo e la maggioranza politica che vorrebbe trascinare la magistratura su questo piano. Secondo me è estremamente importante che fin da subito sia chiaro che questa non è la campagna referendaria che la magistratura organizza contro la maggioranza che ha scritto questa riforma " così l'avvocato Enrico Grosso, presidente del Comitato Giusto Dire No, contrario alla riforma costituzionale della separazione delle carriere, intervenendo alla conferenza di presentazione del Comitato stesso. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

© Riproduzione riservata

