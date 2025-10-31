Sefcovic: Congratulazioni Italia per essere diventata 4° esportatore al mondo nel 2024

Venerdì 31 Ottobre 2025

Maurizio Sacconi
PoliticaSefcovic: Congratulazioni Italia per essere diventata 4° esportatore al mondo nel 2024
31 ott 2025
  2. Video
  3. Politica
(Agenzia Vista) Roma, 31 ottobre 2025 "Mi congratulo con l’Italia per essere diventata nel 2024 il quarto maggiore esportatore al mondo, un risultato straordinario per l’economia italiana. Dimostra la vostra straordinaria resilienza e la grande diversificazione del vostro sistema produttivo: siete in grado di esportare di tutto, dai prodotti di lusso ai macchinari, fino agli alimenti di alta qualità di cui tutti noi europei siamo molto orgogliosi e che troviamo in ogni angolo del pianeta, in ogni negozio. È davvero un traguardo notevole e sono stato molto felice di poter esprimere la mia gratitudine ai produttori italiani e di rassicurarli sul fatto che il nostro compito comune, del Governo italiano e della Commissione europea, è quello di garantire che questa crescita continui anche in futuro" così il Commissario Europeo all'Agricoltura Sefkovic, a seguito dell'incontro con il Ministro Lollobrigida. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

© Riproduzione riservata

