Schlein risponde a Meloni: vuole distogliere attenzione da manovra

Venerdì 24 Ottobre 2025

Aprire le porte all’innovazione

Paolo Giacomin
Video
PoliticaSchlein risponde a Meloni: vuole distogliere attenzione da manovra
24 ott 2025
Roma, 24 ott. (askanews) - La maggioranza attaccandoci "prova a distogliere l'attenzione da questa manovra che prevede crescita zero e che di nuovo non mette sufficienti risorse sulla sanità pubblica mentre ci sono italiani che non si riescono a curare". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine della presentazione del libro "Il Paese che conta. Come i numeri raccontano la nostra storia" di Linda Laura Sabbadini, ex direttrice dell'Istat. "Noi - ha aggiunto - daremo il nostro contributo come sempre e lo daremo puntando sulle nostre grandi priorità: la sanità pubblica, la scuola che sta soffrendo, la ricerca, l'università e anche le politiche industriali di cui questo governo pare essersi dimenticato". Quanto alle discussioni interne al centrodestra, ha aggiunto: "Ci chiediamo se avessero letto la manovra prima di approvarla nel Consiglio dei ministri, visto che continuano a litigare. Il punto è che di questi litigi poi pagano il conto agli italiani. Si mettessero invece a concentrarsi su come dare migliori risposte al Paese di quelle che si prospettano con questa manovra".

© Riproduzione riservata

