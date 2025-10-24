Venerdì 24 Ottobre 2025

Aprire le porte all’innovazione

Paolo Giacomin
Aprire le porte all’innovazione
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manifestazione RomaPiersanti Mattarella guantoCoppa del mondo di sciSinner ViennaBtp Valore
Acquista il giornale
PoliticaSchlein: Meloni mi attacca? "Cerca di distogliere l'attenzione da questa manovra"
24 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Politica
  4. Schlein: Meloni mi attacca? "Cerca di distogliere l'attenzione da questa manovra"

Schlein: Meloni mi attacca? "Cerca di distogliere l'attenzione da questa manovra"

Schlein: Meloni mi attacca? "Cerca di distogliere l'attenzione da questa manovra"

(Agenzia Vista) Roma, 24 ottobre 2025 "Si prova a distogliere l'attenzione da questa manovra che è una manovra a crescita a zero. Noi daremo il nostro contributo puntando sulle nostre priorità: sanità pubblica, scuola, ricerca, università e politiche industriale di cui questo Governo si è dimenticato" così la segretaria del Pd Elly Schlein, a margine della presentazione del libro "L'Italia che conta" a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

In evidenza

Money Vibez Stories: L'intervista a Paolo Maggi, Presidente di Tetra Pak South Europe

Money Vibez Stories: L'intervista a Paolo Maggi, Presidente di Tetra Pak South Europe

L’intervista al vodcast Money Vibez Stories di Paolo Maggi, presidente e managing director di Tetra Pak per il Sud Europa, è un racconto...

Guarda il video