Ranucci, Piccolotti (Avs): ora servono atti legislativi
17 ott 2025
17 ott 2025
Roma, 17 ott. (askanews) - "Le parole non bastano, servono atti legislativi; solo poche settimana fa abbiamo chiesto di reperire nella nuova legge di delegazione europea la direttiva anti Slapp e di fare anche una legislazione italiana contro le querele temerarie che hanno colpito tante volte Ranucci e la squadra di Report. Il governo continua a dire no e questo ora è sempre più grave e inaccettabile, ma ci sono anche altre misure per i giornalisti precari che vanno prese, perché tanti non possono difendersi e tutelarsi perché sottopagati e precari". Così Elisabetta Piccolotti (Avs) al presidio di solidarietà per Sigfrido Ranucci in via Teulada a Roma. "Quanto è accaduto scuote, spero ci sia una mobilitazione popolare" ha aggiunto.

