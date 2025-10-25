Giovedì 23 Ottobre 2025

Politica"Presidente, il popolo ha fame. Mangino pastarelle", i cartelli al corteo della Cgil a Roma
25 ott 2025
"Presidente, il popolo ha fame. Mangino pastarelle", i cartelli al corteo della Cgil a Roma

(Agenzia Vista) Roma, 25 ottobre 2025 Si è tenuta a Roma la manifestaizone "Democrazia al al avoro", organizzata dalla Cgil in risposta alla manovra appena presentata. Il corteo è partito da piazza della Repubblica diretto verso piazza San Giovanni dove è stato allestito il palco. Molti i cartelli. Un quadro che parodizza Il Quarto Stato, sostituendo i lavoratori con i palestinesi. "Lavorare per vivere meglio, non vivere male per lavorare": "La pace dipende anche da te". "Non siamo 4 gatti". "Presidente, il popolo ha fame, 'mangino pastarelle'". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

© Riproduzione riservata

