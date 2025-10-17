Pnrr, Giorgetti: Sono prestiti, sono spese a carico del Bilancio italiano, non è gratis

Venerdì 17 Ottobre 2025

PoliticaPnrr, Giorgetti: Sono prestiti, sono spese a carico del Bilancio italiano, non è gratis
17 ott 2025
(Agenzia Vista) Roma, 17 ottobre 2025 “Chiariamo un po’ di confusione: il Pnrr sono prestiti, sono spese a carico del Bilancio italiano. Costano qualche decimale in meno rispetto ai Btp. Dunque vremmo potuto finanziare queste cose con i Btp, ma sarebbe costato di più. Ma queste risorse non sono gratis”. Così il Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri a palazzo Chigi, sulla legge di Bilancio. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

