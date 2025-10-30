Mercoledì 29 Ottobre 2025
La madre di tutte le battaglie
David Allegranti
La madre di tutte le battaglie
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sinner ParigiBoccia SangiulianoSeparazione carriere giudiciSpalletti alla JuveMeteo Halloween
Acquista il giornale
PoliticaPnrr, Bernardo Mattarella (Invitalia): Abbiamo gestito gare da 11,6 mld di cui 8,5 dedicati a Comuni
30 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Politica
  4. Pnrr, Bernardo Mattarella (Invitalia): Abbiamo gestito gare da 11,6 mld di cui 8,5 dedicati a Comuni

Pnrr, Bernardo Mattarella (Invitalia): Abbiamo gestito gare da 11,6 mld di cui 8,5 dedicati a Comuni

Pnrr, Bernardo Mattarella (Invitalia): Abbiamo gestito gare da 11,6 mld di cui 8,5 dedicati a Comuni

(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2025 “Invitalia è stata ingaggiata per il Pnrr come soggetto attuatore, siamo ormai la centrale di committenza più importante del Paese e abbiamo gestito gare da 11,6 miliardi. Di questi ben 8,5 miliardi sono dedicati ai Comuni con migliaia di interventi. E devo dire che i Comuni sono quelli più avanti di tutti nell'utilizzo delle risorse”. Così l’Ad di Invitalia, Bernardo Mattarella, ospite al Salone della Giustizia, nel panel: “Pnrr e Piano Mattei”, con il Ministro per gli Affari europei, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Tommaso Foti. Salone della Giustizia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

In evidenza

Soundcheck - L'intervista a Mecna 

Soundcheck - L'intervista a Mecna 

Il rapper pugliese racconta "Discordia, armonia e altri stati d'animo", un viaggio tra emozioni autentiche e la metafora della ciliegia...

Guarda il video