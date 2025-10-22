Mercoledì 22 Ottobre 2025

PoliticaPiantedosi: Grave attentato contro Ranucci, attacco alla libertà di stampa
22 ott 2025
  Piantedosi: Grave attentato contro Ranucci, attacco alla libertà di stampa

(Agenzia Vista) Roma, 22 ottobre 2025 “Ho immediatamente accolto l’invito a riferire sul gravissimo attentato posto in essere nei confronti del giornalista Sigfrido Ranucci lo scorso 16 ottobre. Prima di entrare nel merito di quanto avvenuto, consentitemi di esprimere, anche in questa sede, la piena solidarietà, mia e di tutto il Governo, a Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia. Ribadisco la ferma condanna per l’atto vigliacco e criminale che ha subito e che rappresenta un attacco non solo alla persona, ma alla libertà di stampa e ai valori fondamentali della nostra democrazia”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi durante l’informativa urgente in Aula alla Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

