Venerdì 24 Ottobre 2025

Aprire le porte all’innovazione

Paolo Giacomin
PoliticaOnu, Mattarella: le guerre fanno a pezzi l'ordine internazionale
24 ott 2025
Onu, Mattarella: le guerre fanno a pezzi l'ordine internazionale

Roma, 24 ott. (askanews) - "Qualche anno addietro dalla Santa Sede - con le parole di Papa Francesco - è stata proposta una efficace immagine per rappresentare l'avvio di una fase di 'guerra mondiale a pezzi'. Guerra frammentata ma non meno pericolosa. Vorrei raccogliere quell'immagine per metterne a fuoco una analoga: stiamo assistendo a conflitti e iniziative che sembrano porre pesantemente a rischio - voler fare a pezzi - l'ordine internazionale così faticosamente costruito sulle macerie della Seconda guerra mondiale". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, concludendo al Quirinale la cerimonia di consegna delle insegne ai nuovi cavalieri del lavoro e alfieri del lavoro. "Questo ordine, sorto sulla base delle condizioni del mondo degli anni cinquanta, va rielaborato, in corrispondenza al mondo così diverso di oggi, ma - ha ribadito il capo dello Stato - va preservato. Siamo, ancora una volta di fronte al dilemma: come utilizzare le risorse? Per distruggere o per costruire? O, per distruggere e poter costruire a propria convenienza? Quasi che il lungo periodo di cooperazione non avesse, invece, dimostrato gli importanti traguardi raggiunti da una umanità in pace". à

© Riproduzione riservata

