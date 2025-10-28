Martedì 28 Ottobre 2025

Guerra alla droga

Carmine Pinto
Guerra alla droga
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Uragano Melissa liveSpalletti JuventusFrancesca BarraIsraele Gaza
Acquista il giornale
PoliticaMostra degli Esuli al Vittoriano, Giuli: Un atto d'amore e un viaggio nel dolore
28 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Politica
  4. Mostra degli Esuli al Vittoriano, Giuli: Un atto d'amore e un viaggio nel dolore

Mostra degli Esuli al Vittoriano, Giuli: Un atto d'amore e un viaggio nel dolore

Mostra degli Esuli al Vittoriano, Giuli: Un atto d'amore e un viaggio nel dolore

(Agenzia Vista) Roma, 25 ottobre 2025 "Che questa mostra sia, per chi la visiterà, un viaggio nel dolore e insieme un atto d’amore verso l’Italia: un’Italia capace di guardare al proprio passato con onestà e al proprio futuro con gratitudine». Così il ministro della Cultura Alessandro Giuli all’inaugurazione della “Mostra degli Esuli Fiumani, Dalmati e Istriani al Vittoriano. L’esposizione propone un racconto multimediale di immagini e testimonianze che rievoca il dramma delle foibe e l’esodo di oltre 300 mila italiani costretti ad abbandonare la propria terra per preservare la propria identità culturale e storica. "Curata dall’architetto Massimiliano Tita, la mostra restituisce - affermano dal Ministero della Cultura - verità e dignità a una pagina della storia italiana che per troppo tempo è stata taciuta, offrendo al pubblico un percorso di conoscenza, riflessione e memoria condivisa". Mic Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

In evidenza

Il Piacere della Lettura - Intervista ad Antonella Mollicone

Il Piacere della Lettura - Intervista ad Antonella Mollicone

La scrittrice Antonella Mollicone, ospite del vodcast Il Piacere della Lettura, racconta il suo ultimo romanzo "La femminanza” dove...

Guarda il video