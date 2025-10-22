Martedì 21 Ottobre 2025

Sarkozy, una vita da romanzo

Alberto Mattioli
Sarkozy, una vita da romanzo
Video
PoliticaM.O., Meloni: da noi solidarietà vera, non cinismo a favore di TV
22 ott 2025
M.O., Meloni: da noi solidarietà vera, non cinismo a favore di TV

M.O., Meloni: da noi solidarietà vera, non cinismo a favore di TV

Roma, 22 ott. (askanews) - "Da troppe parti si finge di non vedere o addirittura di negare" lo "sforzo" dell'Italia per aiutare la popolazione di Gaza: "Sforzo che fa giustizia di polemiche e menzogne, ma gli italiani sanno distinguere tra il cinismo sbandierato a favore di telecamera e la solidarietà vera e silenziosa". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni in Senato in vista del Consiglio Europeo.

© Riproduzione riservata

