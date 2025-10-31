Messaggio di Giorgia Meloni per la basilica di San Benedetto a Norcia

Mercoledì 29 Ottobre 2025

Maurizio Sacconi
31 ott 2025
Milano, 31 ott. (askanews) - "Oggi è una bellissima giornata perché celebriamo una festa, una festa per Norcia, per l'Umbria, per l'Italia intera. Oggi riapre al culto la Basilica di San Benedetto, il cuore di questa città, uno dei simboli più maestosi, potenti dell'identità nazionale ed europea. Nove anni fa questa terra è stata ferita nel profondo, forse mai come lo era stato prima. In pochi secondi tutto è venuto giù, le macerie hanno coperto ogni cosa e tutto sembrava perduto, ma la morte, la distruzione, il dolore non hanno avuto l'ultima parola". Inizia così il videomessaggio che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha inviato in occasione della riapertura della Basilica di San Benedetto a Norcia dopo i danni del terremoto. "Oggi - ha aggiunto la premier - restituiamo al nostro popolo italiano un luogo dell'anima uno scrigno di identità che ha disegnato la nostra civiltà che continuerà a illuminarla per molto tempo ancora. Restituiamo all'Europa la basilica del suo patrono e promettiamo di custodirlo e proteggerlo nei secoli perché la sua luce, la sua bellezza, la sua forza possano illuminare e indicare la via a chi verrà dopo di noi".

© Riproduzione riservata

