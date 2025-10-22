Meloni: sul Medioriente ci sarà un passaggio parlamentare
Roma, 22 ott. (askanews) - "Hamas deve accettare di non avere alcun ruolo nella governance" del futuro Stato palestinese "ed esser disarmato. Sono le precondizioni necessarie anche per il riconoscimento da parte dell'Italia dello Stato di Palestina, e il governo è pronto ad agire di conseguenza quando queste condizioni si saranno materializzate". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni in Senato in vista del Consiglio Europeo.
