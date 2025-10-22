Mercoledì 22 Ottobre 2025

Sarkozy, una vita da romanzo

Alberto Mattioli
Sarkozy, una vita da romanzo
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Affitti breviProblemi Fastweb oggiGuerra UcrainaReal Madrid JuveGarlascoBtp Valore
Acquista il giornale
PoliticaMeloni: sul Medioriente ci sarà un passaggio parlamentare
22 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Politica
  4. Meloni: sul Medioriente ci sarà un passaggio parlamentare

Meloni: sul Medioriente ci sarà un passaggio parlamentare

Meloni: sul Medioriente ci sarà un passaggio parlamentare

Roma, 22 ott. (askanews) - "Hamas deve accettare di non avere alcun ruolo nella governance" del futuro Stato palestinese "ed esser disarmato. Sono le precondizioni necessarie anche per il riconoscimento da parte dell'Italia dello Stato di Palestina, e il governo è pronto ad agire di conseguenza quando queste condizioni si saranno materializzate". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni in Senato in vista del Consiglio Europeo.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

In evidenza

Money Vibez Stories: L'intervista a Paolo Maggi, Presidente di Tetra Pak South Europe

Money Vibez Stories: L'intervista a Paolo Maggi, Presidente di Tetra Pak South Europe

L’intervista al vodcast Money Vibez Stories di Paolo Maggi, presidente e managing director di Tetra Pak per il Sud Europa, è un racconto...

Guarda il video