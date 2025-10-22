Meloni: "Su Gaza opposizioni più fondamentaliste di Hamas"

Mercoledì 22 Ottobre 2025

Alberto Mattioli
PoliticaMeloni: "Su Gaza opposizioni più fondamentaliste di Hamas"
22 ott 2025
(Agenzia Vista) Roma, 22 ottobre 2025 "Ho sentito dire una cosa parecchio inesatta, che avrei paragonato l'opposizione ai terroristi. Per chi conosce la lingua italiana, non ho accusato l'opposizione essere terrorista o peggiore di Hamas. Ho detto che vi eravate rifiutati di sostenere in Parlamento il piano di pace per Gaza, sottoscritto poi da Hamas. Ho detto che la vostra posizione è stata più fondamentalista persino di quella di Hamas. È possibile che a sinistra non si comprenda il significato della parola cortigiana, ma spero che si conosca almeno il significato della parola fondamentalista: chi sostiene intransigentemente una dottrina senza ammettere mediazioni e compromessi. Che è quello che avete fatto". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni alla Camera, in sede di replica dopo la discussione sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo, rispondendo al deputato del Pd Peppe Provenzano. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

© Riproduzione riservata

