Meloni: rafforzare Difesa senza distogliere un euro da priorità

Sarkozy, una vita da romanzo

Alberto Mattioli
Sarkozy, una vita da romanzo
22 ott 2025
Milano, 22 ott. (askanews) - Il governo intende "rafforzare la nostra difesa senza distogliere un solo euro dalle altre priorità che l'Italia s'è data", come dimostra la legge di Bilancio. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante le comunicazioni al Senato prima del Consiglio europeo. "Il rafforzamento della difesa richiede soluzioni finanziarie ancora più ambiziose. Chiediamo fin d'ora di aprire un dibattito sulla possibilità di rendere permanente la flessibilità del patto di stabilità e crescita con riferimento agli investimenti in questo settore", ha aggiunto.

© Riproduzione riservata

