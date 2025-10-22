Mercoledì 22 Ottobre 2025

Sarkozy, una vita da romanzo

Alberto Mattioli
Sarkozy, una vita da romanzo
Video
Meloni: Procedura infrazione Ue? Opposizione ci ha portato lì. Col Covid sprechi di ogni genere

22 ott 2025
22 ott 2025
Meloni: Procedura infrazione Ue? Opposizione ci ha portato lì. Col Covid sprechi di ogni genere

Meloni: Procedura infrazione Ue? Opposizione ci ha portato lì. Col Covid sprechi di ogni genere

(Agenzia Vista) Roma, 22 ottobre 2025 “Dire che questo governo ha portato il Paese in infrazione è una mistificazione. Durante il Covid sono state sospese le regole del Patto di stabilità, in Italia" la flessibilità "è stata utilizzata per sprechi di ogni genere, dalle mascherine acquistate cinque volte il prezzo, ai monopattini ai banchi a rotelle e compagnia cantante. Quando sono tornate le regole del Patto ci siamo ritrovati in procedura e dopo tre anni noi stiamo uscendo dalla procedura nella quale l'opposizione attuale ci aveva portato, bisogna essere onesti". Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in replica dopo il dibattito sulle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

