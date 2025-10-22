Mercoledì 22 Ottobre 2025

Sarkozy, una vita da romanzo

Alberto Mattioli
Sarkozy, una vita da romanzo
PoliticaMeloni: Italia in serie A delle agenzie di rating mostra la bontà della nostra strategia
22 ott 2025
22 ott 2025
Meloni: Italia in serie A delle agenzie di rating mostra la bontà della nostra strategia

Meloni: Italia in serie A delle agenzie di rating mostra la bontà della nostra strategia

(Agenzia Vista) Roma, 22 ottobre 2025 "Il riconoscimento del Fondo Monetario Internazionale e l'ultima valutazione sul rating dell'Italia da parte dell'agenzia Dbrs, riportano finalmente l'Italia dove merita di stare, cioè in serie A, e dimostrano la correttezza della strategia di sviluppo e delle politiche di bilancio messe in campo da questo governo, confermate anche con la legge di bilancio varata la scorsa settimana dal Consiglio dei ministri". Tutto questo consente all'Italia di presentarsi con autorevolezza al tavolo del Consiglio europeo, per contribuire, con le sue posizioni, a scelte che necessitano di pragmatismo, di visione e di ambizione. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

© Riproduzione riservata

