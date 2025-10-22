Mercoledì 22 Ottobre 2025

22 ott 2025
Meloni: Faraone con il solito garbo mi paragona a Gollum, ma non ha letto il Signore degli anelli

Meloni: Faraone con il solito garbo mi paragona a Gollum, ma non ha letto il Signore degli anelli

(Agenzia Vista) Roma, 22 ottobre 2025 "Lei con il solito garbo mi ha paragonato a Gollum, ma temo che lei non abbia letto il Signore degli anelli. Gollum è la metafora di chi non riesce a fare a meno del potere. Stia tranquillo che io per mantenere il potere non sarò mai disposta a fare quello che ho visto fare a molti dei miei predecessori". Lo ha detto Giorgia Meloni rispondendo al deputato di Italia viva Davide Faraone. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

