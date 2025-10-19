Domenica 19 Ottobre 2025

Una manovra per la stabilità

Raffaele Marmo
Una manovra per la stabilità
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manovra testoPensioniBtp ValoreGazaRapina LouvreIncidente Asiago
Acquista il giornale
PoliticaMeloni al Niaf: Gli Usa e l'Italia sono le colonne del mondo libero
19 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Politica
  4. Meloni al Niaf: Gli Usa e l'Italia sono le colonne del mondo libero

Meloni al Niaf: Gli Usa e l'Italia sono le colonne del mondo libero

Meloni al Niaf: Gli Usa e l'Italia sono le colonne del mondo libero

(Agenzia Vista) Roma, 19 ottobre 2025 "La nostra forza, la forza dell'Occidente, nasce da un'eccellenza individuale senza pari. La voce singolare e potente della libertà. Ma essa si perfeziona solo quando l'intera orchestra suona insieme in un'armonia impeccabile e potente. Questa eredità è il motivo per cui non dobbiamo mai perdere di vista ciò che ci unisce. La nostra forza, la forza dell'Occidente, nasce da un'eccellenza individuale senza pari. La voce singolare e potente della libertà. Ma essa si perfeziona solo quando l'intera orchestra suona insieme in un'armonia impeccabile e potente. Questa eredità è il motivo per cui non dobbiamo mai perdere di vista ciò che ci unisce". Così la premier Giorgia Meloni, nel videomessaggio inviato in occasione del 50esimo anniversario della Niaf, la National Italian American Foundation. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata