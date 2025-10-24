Venerdì 24 Ottobre 2025

Aprire le porte all’innovazione

Paolo Giacomin
Aprire le porte all’innovazione
PoliticaMattarella premia Cavalieri e alfieri del Lavoro: Responsabilità sociale appartiene a tutti
24 ott 2025
  4. Mattarella premia Cavalieri e alfieri del Lavoro: Responsabilità sociale appartiene a tutti

(Agenzia Vista) Roma, 24 ottobre 2025 “La responsabilità sociale appartiene a tutti”. Lo ha ricordato questa mattina il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento nel corso della cerimonia di consegna delle insegne di Cavaliere dell’Ordine “Al merito del lavoro” ai Cavalieri del lavoro nominati il 2 giugno scorso. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

