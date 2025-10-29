Mercoledì 29 Ottobre 2025

Profeti di sventura

Raffaele Marmo
Profeti di sventura
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Contratto colf e badantiSinner ParigiSpalletti JuveBonus mamme 2025Uragano Melissa live
Acquista il giornale
PoliticaMattarella: Passaggio all'Euro frutto di coraggio e visione, premiati da cittadini Paesi aderenti
29 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Politica
  4. Mattarella: Passaggio all'Euro frutto di coraggio e visione, premiati da cittadini Paesi aderenti

Mattarella: Passaggio all'Euro frutto di coraggio e visione, premiati da cittadini Paesi aderenti

Mattarella: Passaggio all'Euro frutto di coraggio e visione, premiati da cittadini Paesi aderenti

(Agenzia Vista) Firenze, 29 ottobre 2025 "Il passaggio alla moneta unica rappresentò un grande e decisivo passo avanti frutto di coraggio e visione, oggi non possono esserci dubbi che quel coraggio e quella visione sono stati premiati dai cittadini dei Paesi aderenti". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo a un incontro a Palazzo Corsini a Firenze con il Consiglio direttivo della Bce. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata