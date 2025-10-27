Lunedì 27 Ottobre 2025

La lentezza della giustizia

Gabriele Canè
La lentezza della giustizia
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Terremoto TurchiaUragano MelissaTudor esoneratoInfluenza 2025-26Truffa pedaggio autostrade
Acquista il giornale
PoliticaMattarella: Le teorie antiscientifiche sono autolesionismo
27 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Politica
  4. Mattarella: Le teorie antiscientifiche sono autolesionismo

Mattarella: Le teorie antiscientifiche sono autolesionismo

Mattarella: Le teorie antiscientifiche sono autolesionismo

(Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2025 “È un paradosso che, in presenza di così tante evidenze, e nel pieno di una sfida che coinvolge intelligenze tra le migliori di ogni Continente, si propaghino, in parallelo a grandiosi progressi, anche sconclusionate teorie anti-scientifiche. E che facciano presa su parti della società. Un fenomeno che non risparmia le società più avanzate, che più hanno beneficiato dei progressi della scienza. Chiusure regressive che, avversando la scienza, si traducono in autolesionismo e in sfiducia nella vita e nel futuro”, lo dice Mattarella in occasione della cerimonia “I Giorni della Ricerca” che quest’anno celebra i 60 anni della Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

In evidenza

Il Piacere della Lettura - Intervista ad Antonella Mollicone

Il Piacere della Lettura - Intervista ad Antonella Mollicone

La scrittrice Antonella Mollicone, ospite del vodcast Il Piacere della Lettura, racconta il suo ultimo romanzo "La femminanza” dove...

Guarda il video