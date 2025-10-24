Mattarella: Guerre fanno a pezzi l'ordine internazionale

Venerdì 24 Ottobre 2025

Aprire le porte all’innovazione
PoliticaMattarella: Guerre fanno a pezzi l'ordine internazionale
24 ott 2025
(Agenzia Vista) Roma, 24 ottobre 2025 “Qualche anno addietro dalla Santa Sede – con le parole di Papa Francesco – è stata proposta una efficace immagine per rappresentare l’avvio di una fase di ‘guerra mondiale a pezzi’. Guerra frammentata ma non meno pericolosa. Vorrei raccogliere quell’immagine per metterne a fuoco una analoga: stiamo assistendo a conflitti e iniziative che sembrano porre pesantemente a rischio – voler fare a pezzi – l’ordine internazionale così faticosamente costruito sulle macerie della Seconda guerra mondiale”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, concludendo al Quirinale la cerimonia di consegna delle insegne ai nuovi cavalieri del lavoro e alfieri del lavoro. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

© Riproduzione riservata

