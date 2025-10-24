Giovedì 23 Ottobre 2025

Aprire le porte all’innovazione

Paolo Giacomin
Aprire le porte all’innovazione
Video
PoliticaMattarella: Da inverno demografico rischio impoverimento strutturale welfare
24 ott 2025
Mattarella: Da inverno demografico rischio impoverimento strutturale welfare

Mattarella: Da inverno demografico rischio impoverimento strutturale welfare

(Agenzia Vista) Roma, 24 ottobre 2025 "L'andamento demografico non consente superficialità di analisi. Tra gli altri ne consegue, nel medio periodo, un aspetto: quello di evitare l'impoverimento strutturale del welfare", così il Presidente Mattarella consegnando le onorificenze dell'Ordine "Al Merito del Lavoro" ai Cavalieri nominati il 2 giugno 2025. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

