Mattarella: Da inverno demografico rischio impoverimento strutturale welfare
(Agenzia Vista) Roma, 24 ottobre 2025
"L'andamento demografico non consente superficialità di analisi. Tra gli altri ne consegue, nel medio periodo, un aspetto: quello di evitare l'impoverimento strutturale del welfare", così il Presidente Mattarella consegnando le onorificenze dell'Ordine "Al Merito del Lavoro" ai Cavalieri nominati il 2 giugno 2025.
