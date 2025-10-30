Mattarella al 150esimo anniversario del risparmio postale al Centro Congressi "La nuvola"
(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2025
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato all'evento in occasione del 150° anniversario del risparmio postale, che si è tenuto al Centro Congressi "La nuvola". Dopo gli indirizzi di saluto di Silvia Maria Rovere, Presidente di Poste Italiane, e di Giovanni Gorno Tempini, Presidente di Cassa Depositi e Prestiti, sono intervenuti Giancarlo Giorgetti, Ministro dell’economia e delle finanze, Matteo Del Fante, Amministratore delegato di Poste Italiane, e Dario Scannapieco, Amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti. L'evento si è concluso con l'intervento del Presidente della Repubblica. Le celebrazioni hanno visto la partecipazione di Toni Servillo, attore e regista teatrale, e di Federica De Sanctis, giornalista e conduttrice.
Quirinale
Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
© Riproduzione riservata