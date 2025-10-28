Martedì 28 Ottobre 2025

Mattarella ai Prefetti: Costituzione chiede imparzialità e autonomia a Pubblica amministrazione
28 ott 2025
Mattarella ai Prefetti: Costituzione chiede imparzialità e autonomia a Pubblica amministrazione

(Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2025 “Con la Repubblica e la sua Costituzione si è inteso attuare una visione che affida responsabilità alla Pubblica amministrazione, nel momento in cui riconosce ai suoi operatori autonomia, chiedendo che la loro funzione venga esercitata con imparzialità. La visione che i Costituenti tradussero in norme nasceva dal rifiuto di consentire che l’apparato pubblico fosse adoperato, come, durante la dittatura fascista, alterando l’equilibrio dei poteri pubblici, per la soppressione dei diritti di libertà dei cittadini”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale i Prefetti e i Consiglieri di nuova nomina del Ministero dell’Interno. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

