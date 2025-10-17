Giovedì 16 Ottobre 2025

Sentire senza filtri

Agnese Pini
Sentire senza filtri
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Attentato RanucciManovra 2026Trump ZelenskyRendimenti Btp ValoreBrigitte BardotSinner Alcaraz
Acquista il giornale
PoliticaMattarella: Ai piani alti buone remunerazioni, ai bassi sfruttamento
17 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Politica
  4. Mattarella: Ai piani alti buone remunerazioni, ai bassi sfruttamento

Mattarella: Ai piani alti buone remunerazioni, ai bassi sfruttamento

Mattarella: Ai piani alti buone remunerazioni, ai bassi sfruttamento

(Agenzia Vista) Roma, 17 ottobre 2025 "Dinamiche di mercato concorrono ad ampliare squilibri nelle retribuzioni, Ne nasce un aspetto a cui non si può sfuggire quando tante famiglie sono sospinte sotto la soglia di povertà nonostante il lavoro di almeno uno dei componenti, mentre invece super manager godono di remunerazioni centinaia, o persino migliaia di volte superiori a quelle di dipendenti delle imprese". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro per l’anno 2025. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata