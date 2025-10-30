Giovedì 30 Ottobre 2025
La madre di tutte le battaglie
David Allegranti
La madre di tutte le battaglie
Video
Mattarella: "27 milioni di risparmiatori postali sono una pacifica armata del risparmio"
30 ott 2025
Mattarella: "27 milioni di risparmiatori postali sono una pacifica armata del risparmio"

Mattarella: "27 milioni di risparmiatori postali sono una pacifica armata del risparmio"

(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2025 "Tuttora 27 milioni di cittadini sottoscrivono buoni o libretti postali: una pacifica armata del risparmio potremmo chiamarla, che mobilita risorse per il bene comune. Alcuni risparmiatori, inoltre, detengono azioni di Poste Italiane. Capillarità e innovazione hanno caratterizzato e caratterizzano, positivamente, ancora oggi, il servizio che viene reso ai risparmiatori, grazie alla rete di servizi garantiti anche in centri minori e a cui non è estraneo il Progetto Polis, a fronte di fenomeni di desertificazione bancaria" così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenendo all'evento a Roma per celebrare i 150 anni del Risparmio Postale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

© Riproduzione riservata

