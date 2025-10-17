Manvra, Giorgetti: Impatto per banche sopportabile

Venerdì 17 Ottobre 2025

17 ott 2025
(Agenzia Vista) Roma, 17 ottobre 2025 "Riteniamo che l'impatto delle misure adottate sul sistema bancario e sulle assicurazione sia assolutamente sopportabile. In parte sono misure concordate in parte, e mi riferisco all'aumento di due punti di Irap, sono misure che accettano a malincuore. Ma sappiamo che quando si tassa chi viene tassato non è felice". Lo ha detto il Ministro dell'economia, Giancarlo Giorgetti, nel corso della conferenza stampa seguita al Consiglio dei ministri che ha approvato il ddl di bilancio. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

