Manvra, Giorgetti: Impatto per banche sopportabile
(Agenzia Vista) Roma, 17 ottobre 2025
"Riteniamo che l'impatto delle misure adottate sul sistema bancario e sulle assicurazione sia assolutamente sopportabile. In parte sono misure concordate in parte, e mi riferisco all'aumento di due punti di Irap, sono misure che accettano a malincuore. Ma sappiamo che quando si tassa chi viene tassato non è felice". Lo ha detto il Ministro dell'economia, Giancarlo Giorgetti, nel corso della conferenza stampa seguita al Consiglio dei ministri che ha approvato il ddl di bilancio.
Chigi
Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
