Giovedì 23 Ottobre 2025

Aprire le porte all’innovazione

Paolo Giacomin
Video

PoliticaManovra, Tajani: "Va nella giusta direzione, in Parlamento si potrà migliorare"
24 ott 2025
Manovra, Tajani: "Va nella giusta direzione, in Parlamento si potrà migliorare"

(Agenzia Vista) Roma, 24 ottobre 2025 "La manovra va nella giusta direzione, aiuta il ceto medio. Per noi era fondamentale l'abbassamento dell'Irpef dal 35 al 33%, allargando la base. Un segnale forte al ceto medio. L'aumento dei salari più bassi. Gli investimenti su sanità, con assunzione di medici e infermieri e loro salari. Poi certo ci potranno essere cose che saranno aggiustate dal Parlamento. Non c'è nulla di irrimediabile" così il Ministro Tajani, a margine dell'evento di Ania "The saving and investements union". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

© Riproduzione riservata

