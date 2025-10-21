Martedì 21 Ottobre 2025

Stop ai barbari della domenica

Matteo Massi
Stop ai barbari della domenica
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sarkozy in carcereVertice Usa RussiaTifosi Napoli arrestatiManovra 2026Btp ValoreCambio ora
Acquista il giornale
PoliticaManovra, Tajani: contrari a norma su affitti, chiediamo modifiche
21 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Politica
  4. Manovra, Tajani: contrari a norma su affitti, chiediamo modifiche

Manovra, Tajani: contrari a norma su affitti, chiediamo modifiche

Manovra, Tajani: contrari a norma su affitti, chiediamo modifiche

Roma, 21 ott. (askanews) - "Noi siamo assolutamente contrari e faremo di tutto affinché il testo di cui si parla possa essere modificato". Lo ha detto il segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, presentando in conferenza stampa gli Stati Generali della casa che si terranno a Torino il 25 ottobre e riferendosi alla proposta di tassazione degli affitti brevi contenuta nella manovra. "Faremo di tutto perché il testo possa essere modificato prima di inviarlo alla Ragioneria o in Parlamento" ha aggiunto. "È una questione fondamentale e di principio e lo ribadiamo, è legata al valore che per Forza Italia ha la casa" ha proseguito Tajani.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata