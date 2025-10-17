Manovra, Meloni: seria ed equlibrata. Sostiene famiglie e salari

Giovedì 16 Ottobre 2025

Sentire senza filtri

Agnese Pini
Sentire senza filtri
PoliticaManovra, Meloni: seria ed equlibrata. Sostiene famiglie e salari
17 ott 2025
Roma, 17 ott. (askanews) - "E' una manovra serie ed equilibrata che va letta nel solco di quelle precedenti", Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine del Cdm che ha approvato la legge di bilancio. Una manovra, ha aggiunto, "che si concentra sulle stesse priorità: famiglia e natalità, riduzione tasse, salari, sostegno alle imprese". "Abbiamo lavorato con serenità, buonsenso, compattezza e guardando al risultato" ha detto ringraziando i vicepremier e leader dei partiti di maggioranza.

