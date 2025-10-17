Giovedì 16 Ottobre 2025

Manovra, Meloni: prima casa è sacra, la escludiamo dal calcolo Isee

17 ott 2025
17 ott 2025
Manovra, Meloni: prima casa è sacra, la escludiamo dal calcolo Isee

Roma, 17 ott. (askanews) - "Escludiamo dal calcolo Isee la prima casa con il limite di valore catastale. La prima casa è sacra e cerchiamo di applicare questo principio". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine del Cdm che ha approvato la legge di bilancio. "Dedichiamo alla famiglia 1,6 milioni di euro in più, aumentiamo da 40 a 60 euro al mese il bonus mamme lavoratrici". Ha aggiunto la premier presento le novità della manovra.

