Manovra, Meloni: prima casa è sacra, la escludiamo dal calcolo Isee
Roma, 17 ott. (askanews) - "Escludiamo dal calcolo Isee la prima casa con il limite di valore catastale. La prima casa è sacra e cerchiamo di applicare questo principio". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine del Cdm che ha approvato la legge di bilancio.
"Dedichiamo alla famiglia 1,6 milioni di euro in più, aumentiamo da 40 a 60 euro al mese il bonus mamme lavoratrici". Ha aggiunto la premier presento le novità della manovra.
