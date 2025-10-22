Mercoledì 22 Ottobre 2025

Sarkozy, una vita da romanzo

Alberto Mattioli
Sarkozy, una vita da romanzo
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manovra in PdfAffitti breviAumenti sigaretteCrollo oroReal Madrid Juve
Acquista il giornale
PoliticaManovra, Giorgetti: Prosegue riduzione prelievo fiscale su famiglie
22 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Politica
  4. Manovra, Giorgetti: Prosegue riduzione prelievo fiscale su famiglie

Manovra, Giorgetti: Prosegue riduzione prelievo fiscale su famiglie

Manovra, Giorgetti: Prosegue riduzione prelievo fiscale su famiglie

(Agenzia Vista) Roma, 22 ottobre 2025 La legge di Bilancio per il 2026 "proseguirà nella riduzione del prelievo fiscale sulle famiglie, estendendo i benefici ai contribuenti". Lo ha affermato il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, rispondendo in Aula alla Camera ad un'interrogazione sulle iniziative volte a ristabilire equità nel sistema fiscale e a proteggere i redditi reali in relazione agli effetti distorsivi del cosiddetto fiscal drag. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

In evidenza

Money Vibez Stories: L'intervista a Paolo Maggi, Presidente di Tetra Pak South Europe

Money Vibez Stories: L'intervista a Paolo Maggi, Presidente di Tetra Pak South Europe

L’intervista al vodcast Money Vibez Stories di Paolo Maggi, presidente e managing director di Tetra Pak per il Sud Europa, è un racconto...

Guarda il video