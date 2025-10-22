Manovra, Giorgetti: Da banche e assicurazioni 4 miliardi nel 2026

Mercoledì 22 Ottobre 2025

PoliticaManovra, Giorgetti: Da banche e assicurazioni 4 miliardi nel 2026

22 ott 2025
22 ott 2025
(Agenzia Vista) Roma, 22 ottobre 2025 "Il contributo di banche e assicurazioni previsto dalle varie misure della Manovra per l'anno 2026 e' pari a circa 4 miliardi". Lo ha affermato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti rispondendo al Question Time alla Camera. Le risorse saranno destinate a "continuare il processo di risanamento dei conti pubblici assicurando al contempo sostanziosi interventi a favore della sanità, della famiglia e dei meno abbienti". Il ministro ha ribadito come il settore "bancario e assicurativo in questi in questi tre anni ha fortemente beneficiato dei positivi effetti dell'azione del governo e. anche grazie a queste misure, verrà non già penalizzato, ma beneficerà ulteriormente del positivo andamento dell'economia". Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

