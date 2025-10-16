Giovedì 16 Ottobre 2025

Tra austerità e sviluppo

Paolo Giacomin
Tra austerità e sviluppo
PoliticaManovra, Calderone: "Una legge di bilancio coraggiosa, con 2 miliardi per il lavoro"
16 ott 2025
  4. Manovra, Calderone: "Una legge di bilancio coraggiosa, con 2 miliardi per il lavoro"

(Agenzia Vista) Roma, 16 ottobre 2025 "Il Governo è impegnato nel sostenere il lavoro, con una finanziaria coraggiosa, con 2 miliardi a favore del lavoro, della produttività e del rinnovo dei contratti. Questo è il frutto di una gestione oculata dei conti pubblici. Dalla stabilità dei conti nasce la credibilità dei conti del nostro Paese" così la Ministra Calderone, intervenendo all'assemblea di Adepp a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

